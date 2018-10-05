Компания «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает широкий ассортимент цветного и черного металлопроката по ценам от производителей. На наших металлобазах вы сможете купить металлопрокат, наиболее востребованный в промышленности и строительстве с нужными для решения ваших задач характеристиками и типоразмером. Ниже можно подробней ознакомиться с нашим предложением.